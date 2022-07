Homem morre após beber garrafa de destilado em dois minutos para vencer concurso

Um homem morreu após beber uma garrafa inteira do destilado Jägermeister em dois minutos. O sujeito pretendia cumprir o desafio de uma loja de bebidas da África do Sul, que daria um prêmio de R$ 64 (200 rands sul-africanos) a quem tomasse a garrafa mais rápido.

O homem — que não foi identificado pela mídia local e tinha entre 25 e 30 anos — conseguiu o tempo de dois minutos e foi aplaudido por amigos. No entanto, ele cambaleou e desmaiou logo após encher a cara. Foi então levado a um hospital da região de Mashamba, onde foi declarado morto pouco depois.

He is DEAD.



The 23 years old man from Mashamba village in Venda collapsed died after consuming 1 bottle of jagermeister.



If you MUST then remember the importance of Responsible drinking



Imagine not going down because of Covid then a bottle of jagermeister ends your life.



Sad pic.twitter.com/IMQpdTPGrP