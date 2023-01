Honduras declara emergência sanitária devido à gripe aviária

publicidade

O governo de Honduras decretou neste sábado (15) uma "emergência sanitária" por 90 dias, após detectar a gripe aviária em pelicanos localizados na costa do Caribe, segundo um decreto publicado no Diário Oficial.

O período de emergência, prorrogável em função da evolução epidemiológica, foi determinado "para prevenir, controlar e eliminar a presença da gripe aviária H5N1 altamente patógena em aves domésticas e selvagens", especifica o decreto.

As autoridades informaram no início de janeiro dois surtos de infecção por influenza aviária H5N1 após localizar mais de trinta pelicanos mortos.

O governo hondurenho pede à população que mantenha e fortaleça as ações de prevenção, controle e vigilância epidemiológica para detecção precoce" com o objetivo de "eliminar o foco e evitar sua propagação para outras áreas geográficas do país".

