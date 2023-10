Hospital na cidade israelense de Ashkelon atingido por foguetes do Hamas

publicidade

Um hospital da cidade israelense de Ashkelon (sul) foi atingido nesta quarta-feira (11) por um foguete lançado a partir do enclave palestino de Gaza, governado pelo movimento islamita Hamas.

"Um foguete atingiu o centro de desenvolvimento infantil", um prédio do hospital Barzilai, afirma a nota. Um porta-voz da instituição disse à AFP que "o centro foi danificado", mas que "não houve feridos".

A escala do conflito na região prosseguiu nesta quarta. Israel continuou bombardeando intensamente uma cercada Faixa de Gaza, transformada em parte em um campo de ruínas, em resposta à ofensiva do movimento islamista palestino Hamas.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, qualificou a ofensiva surpresa do Hamas, lançada no sábado, de "selvageria que não se via desde o Holocausto" cometido pelo nazismo, e prometeu que seu país "vencerá pela força".

Em Gaza, quatro socorristas do Crescente Vermelho palestino morreram por ataques aéreos israelenses. Três membros da equipe morreram quando "a ocupação (Israel) atacou diretamente uma ambulância" no norte de Gaza, disse a ONG. Outro socorrista também morreu em outro bombardeio na parte oriental do enclave.

O movimento pró-Irã Hezbollah e Israel voltaram a trocar disparos depois de o grupo xiita ter lançado um ataque com mísseis, do sul do Líbano, em represália pela morte de três dos seus combatentes na segunda-feira em bombardeios israelenses.