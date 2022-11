Humanidade deve escolher entre "solidariedade" climática ou "suicídio coletivo", afirma Guterres na COP27

publicidade

Diante do aquecimento global e seus impactos cada vez maiores, a humanidade enfrenta o dilema de "cooperar ou morrer", advertiu nesta segunda-feira o secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, diante de mais de 100 líderes mundiais reunidos no Egito para a COP27. Em um cenário mundial completamente abalado pela invasão russa da Ucrânia e as consequentes crises energética e alimentar, Guterres insistiu que a comunidade internacional não deve alterar a meta do Acordo de Paris de 2015, de limitar o aquecimento a 1,5°C até o final do século.

"Não podemos aceitar que nossa atenção não esteja voltada para a mudança climática, apesar da guerra na Ucrânia e outros conflitos, porque a mudança climática tem seu próprio calendário", alertou o secretário-geral da ONU. "As atuais crises urgentes não podem ser uma desculpa para recuar ou para lavar a imagem", acrescentou, especialmente quando "estamos a caminho de um inferno climático com o pé ainda no acelerador".

Guterres também defendeu a criação de um fundo internacional para perdas e danos provocados pela mudança climática, um tema incluído na agenda da COP27 e que promete árduas negociações entre os países mais industrializados - historicamente mais poluentes - e os países em desenvolvimento, que sofrem mais os efeitos do aquecimento global e seriam os receptores dos subsídios.

"Aqueles que menos contribuíram para a crise climática estão colhendo as tempestades semeadas por outros. Devemos redirecionar o dinheiro para as pessoas que enfrentam o aumento dos preços dos alimentos e da energia, assim como para os países que sofrem perdas e danos causados pela crise climática". Guterres defendeu ainda um "pacto de solidariedade coletiva para acabar com a dependência das energias fósseis e a construção de novas centrais de carvão".

Na mesma linha de argumento, o secretário-geral pediu que, diante do 'boom' do gás e do aumento dos preços da energia, "todos os governos cobrem impostos sobre os lucros exacerbados das empresas de combustíveis fósseis". A COP27 reúne cerca de 200 países durante duas semanas num contexto de catástrofes climáticas: inundações históricas no Paquistão, ondas de calor na Europa, furacões, incêndios, secas. Desastres para os quais os países mais pobres, os mais afetados, reivindicam compensação financeira.