Ida deixa danos "catastróficos" na Louisiana e autoridades esperam aumento de mortes

O número de mortos pelo furacão Ida vai aumentar "consideravelmente", alertou nesta segunda-feira (30) o governador da Louisiana, que relatou danos "catastróficos" causados pela passagem do ciclone de categoria 4 por este estado do Sul dos Estados Unidos. A principal cidade da Louisiana, Nova Orleans, ainda estava sem energia quase 24 horas depois que Ida atingiu a costa do estado, exatamente 16 anos depois que o furacão Katrina atingiu o continente, causando estragos mortais.

"A maior preocupação é que ainda estamos realizando buscas e resgates e temos pessoas em todo o sudeste da Louisiana que estão em lugares difíceis", disse o governador da Louisiana, John Bel Edwards, ao programa Today nesta segunda-feira. Uma morte foi confirmada até agora, mas Edwards disse que espera que o número de mortos aumente "consideravelmente".

Galhos, vidros quebrados e outros detritos cobriam o centro de Nova Orleans, enquanto no turístico Bairro Francês, várias árvores foram arrancadas. Ida foi rebaixado a tempestade tropical nesta segunda-feira. O fenômeno deixou toda Nova Orleans, com mais de um milhão de propriedades, sem energia, de acordo com o rastreador de queda PowerOutage.US.

"Eu estava lá há 16 anos. O vento parece pior desta vez, mas os danos parecem menos graves", disse Dereck Terry, morador do Bairro Francês, analisando sua vizinhança de chinelos e camiseta, guarda-chuva na mão. "Estou com uma janela quebrada. Algumas telhas caíram na rua e entrou água", acrescentou o farmacêutico aposentado de 53 anos.

De acordo com o governador da Louisiana, o sistema de diques nos locais afetados "realmente funcionou muito bem". "Caso contrário, teríamos muito mais problemas hoje", disse ele.

"Devastação total"

Em Jean Lafitte, cidade ao sul de Nova Orleans, o prefeito Tim Kerner disse que a rápida elevação das águas sobrecarregou os diques de 2,3 metros de altura. "Devastação catastrófica total, os diques de nossa cidade transbordaram", disse Kerner à televisão local WGNO, observando que entre 75 e 200 pessoas ficaram presas na reserva Barataria.

Cynthia Lee Sheng, presidente da paróquia de Jefferson, que abrange parte da área metropolitana de Nova Orleans, disse que as pessoas se refugiaram em seus sótãos. Vários moradores da região do LaPlace postaram pedidos de ajuda nas redes sociais, dizendo que ficaram presos pela enchente. "O dano é realmente catastrófico", disse Edwards ao Today.

O presidente Joe Biden declarou situação de desastre para Louisiana e Mississípi, permitindo ajuda federal. Uma pessoa morreu quando uma árvore caiu em Prairieville, cerca de 60 milhas a noroeste de Nova Orleans, de acordo com as autoridades. "Vamos responder por este furacão por um longo tempo e a recuperação levará muitos meses", antecipou Edwards.

Mais de 5.200 funcionários do Exército, da agência federal de gerenciamento de emergências e da Guarda Nacional foram enviados aos estados da Louisiana, Mississípi, Texas e Alabama para responder à emergência, disse o general Hank Taylor, um alto funcionário do Pentágono.

"Muito menos escombros"

A maioria dos moradores acatou os avisos de perigo das autoridades para deixar a área. "Eu estava aqui no Katrina e, pelo que vi até agora, há muito menos escombros nas ruas do que depois do Katrina", disse à AFP Mike, que mora no Bairro Francês, recusando-se a revelar seu sobrenome.

A memória do Katrina, que atingiu o continente em 29 de agosto de 2005, ainda está viva no estado. O furacão causou cerca de 1.800 mortes e danos de bilhões de dólares.

O Centro Nacional de Furacões (NHC) emitiu avisos de tempestade e frio em partes do sudeste da Louisiana, ao sul do Mississípi e ao sul do Alabama, enquanto Ida se movia para o nordeste. A partir do meio-dia desta segunda (horário de Brasília), Ida estava 105 quilômetros a sudoeste de Jackson, Mississípi, com ventos máximos sustentados de cerca de 65 km/h.

De acordo com as previsões, a tempestade deve se mover para o interior e atingir o oeste e centro do Mississípi na tarde desta segunda-feira, antes de atravessar os Estados Unidos em direção ao Atlântico, criando a possibilidade de uma inundação repentina em seu rastro. Cientistas alertaram para um aumento na atividade ciclônica à medida que a superfície do oceano esquenta devido às mudanças climáticas, aumentando a ameaça de danos às comunidades costeiras em todo o mundo.