Idosa de 83 anos é ferida por comboio oficial do príncipe William

Uma senhora de mais de 80 anos estava hospitalizada em estado grave, nesta quarta-feira, após ter ficado ferida em um acidente de estrada envolvendo um policial de moto que escoltava o príncipe William, neto da rainha Elizabeth II da Inglaterra, e sua mulher, Kate.

Os duques de Cambridge se dirigiam para uma cerimônia em Windsor, nessa segunda-feira à tarde, quando um dos motoristas que os escoltava atropelou uma mulher de 83 anos, em Richmond, ao sudoeste de Londres. A vítima foi internada em estado grave, informou a Polícia da Scotland Yard.

"A moto a atingiu, a jogou pelos ares e ela caiu no chão", declarou uma testemunha ao jornal "The Sun". "O policial estava abalado, mas circulava pelo lado incorreto da via. Podia ter sido pior", acrescentou. William e Kate estão "profundamente preocupados e entristecidos" pelo acidente, informou o palácio de Kensington, sua residência oficial. O organismo encarregado das investigações internas da polícia, a IOPC, abriu um inquérito sobre o incidente.