Igual a profissionais da saúde, polícia de fronteira do Reino Unido também declara greve

Os funcionários da polícia de fronteira iniciaram uma greve de oito dias em seis dos maiores aeroportos do Reino Unido nesta sexta-feira (23) para exigir aumentos salariais, levantando temores de interrupções durante o período de férias de Natal.

Membros do sindicato de Serviços Públicos e Comerciais (PCS), funcionários do ministério do Interior, começaram a greve na manhã desta sexta-feira nos aeroportos de Heathrow e Gatwick, em Londres; Birmingham, Cardiff, Glasgow e Manchester e também no porto de Newhaven, no sul da Inglaterra.

O aeroporto de Heathrow garantiu que os controles estavam sendo realizados sem esperas incomuns na madrugada graças à mobilização dos militares e que nenhum voo havia sido cancelado.

A greve vai durar até o final do ano, segundo as previsões, com suspensão no dia 27 de dezembro. Os grevistas exigem aumentos salariais, já que a inflação no Reino Unido atinge quase 11%.

O país enfrenta uma onda de protestos sociais de uma magnitude que não era registrada há décadas. Na terça e quarta-feira, o setor de saúde também foi duramente afetado por uma greve de enfermeiros e ambulâncias. O governo, porém, é inflexível diante das reivindicações dos grevistas. O secretário-geral do sindicato PCS, Marck Serwotka, alertou que haverá uma "escalada" nas greves dos servidores em janeiro caso o governo se recuse a negociar.

"Acreditamos que as ações nas fronteiras vão ser muito eficazes. Esperamos que o governo faça o que deve ser feito, que se sente à mesa das negociações e que coloque o dinheiro", disse à BBC. "Se não, vamos apoiar esta ação até maio e faremos uma nova votação se for necessário", ameaçou.

A paralisação dos guardas fronteiriços "faz parte da greve do serviço público que represento. O salário médio anual é de 23.000 libras (26.150 euros). Cerca de 40.000 sindicalistas têm de ir aos bancos de alimentos. São trabalhadores pobres", disse o sindicalista. "Mas a resposta do governo aos seus funcionários (...) é uma oferta de aumento salarial de 2%", denunciou.

Os funcionários do correio (Royal Mail) também aderiram à greve, causando atrasos. Outras greves também ocorrerão no transporte ferroviário.