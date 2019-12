Incêndio consome mais de uma centena de casas em Valparaíso, no Chile

publicidade

Um incêndio na cidade de Valparaíso, no Chile, destruiu pelo menos 120 casas, nessa terça-feira, véspera de Natal. O fogo começou numa floresta próxima à cidade e rapidamente atingiu alguns dos bairros mais pobres.

Pelo menos 90 mil pessoas ficaram sem energia e duas escolas foram transformadas em centros de abrigo para quem teve de abandonar suas casas. Nesta quarta-feira, as autoridades decretaram alerta vermelho na cidade e 28 equipes de bombeiros estão no local. A Comissão Nacional de Florestas do Ministério da Agricultura informou, em mensagem no Twitter, que pelo menos 100 hectares foram consumidos pelas chamas e que os habitantes foram retirados da área.

A polícia investiga as causas do incêndio. Há suspeitas de que tenha sido provocado de forma criminosa.

Homem observa destruição após incêndio de grandes proporções. Foto: Pablo Rojas Maradiaga / AFP / CP