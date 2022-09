Incêndio em karaokê no Vietnã deixa 32 mortos

publicidade

Ao menos 32 pessoas morreram e várias ficaram feridas em um incêndio em um bar de karaokê na província de Binh Duong, sul do Vietnã, um dos acidentes com maior número de vítimas fatais no país nos últimos anos. O fogo começou na terça-feira à noite no bar An Phu, na localidade de Thuan An, ao norte da Cidade de Ho Chi Minh

"A causa do incêndio não foi determinada e está sob investigação", afirmou à AFP Nguyen Thanh Tam, alto funcionário do governo de Thuan An. As chamas destruíram o segundo andar de um prédio de quatro andares com 30 salas de karaokê, bloqueando os clientes e funcionários do local.

O jornal Cong An Nhan Dan, porta-voz oficial do ministério da Segurança Pública, afirmou que o número de mortos no incêndio do karaokê subiu para 32, sendo 17 homens e 15 mulheres. A imprensa estatal informou que oito pessoas foram encontradas mortas no banheiro.

Algumas pessoas conseguiram refúgio em uma varanda enquanto as chamas aumentavam de intensidade, alimentadas pelas peças de madeira no prédio, enquanto outras tiveram que pular pelas janelas.

"Muitos correram para a porta principal, mas outras pessoas não conseguiram suportar o calor e pularam, quebrando braços e pernas", disse Nguyen Sang, uma testemunha que mora perto do local, ao jornal VNExpress. As fotos mostram os bombeiros trabalhando em gruas perto das janelas e as nuvens de fumaça.

A polícia local disse que as medidas de prevenção de incêndio no prédio haviam sido revisadas antes do acidente, segundo a imprensa estatal. O primeiro-ministro vietnamita, Pham Minh Chinh, ordenou inspeções em locais considerados de alto risco, em particular bares de karaokê.

Este é o incêndio com maior número de vítimas no Vietnã desde 2018, quando 13 pessoas morreram em um complexo de apartamentos na Cidade Ho Chi Minh. Em 2016, outro incêndio em um bar de karaokê da capital Hanói deixou 13 mortos e provocou uma revisão nacional das medidas de prevenção.

Em agosto, três bombeiros morreram quando tentavam apagar um incêndio em um bar de karaokê em Hanói. Na vizinha Tailândia, um incêndio em uma boate perto de Pattaya matou 23 pessoas no mês passado.