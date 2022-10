Inspeções suecas reforçam suspeitas de 'sabotagem' de gasodutos Nord Stream

publicidade

As primeiras inspeções realizadas esta semana pelas autoridades suecas no local dos vazamentos dos gasodutos Nord Stream 1 e 2 no mar Báltico "reforçam as suspeitas de sabotagem", com "detonações" que causaram "danos significativos", anunciou a Promotoria nesta quinta.

"Podemos confirmar que houve detonações perto do Nord Stream 1 e 2 na zona econômica exclusiva sueca, que causaram sérios danos aos gasodutos", disse o promotor especial sueco encarregado da investigação, Mats Ljungqvist, em nota. "As inspeções da cena do crime reforçam as suspeitas de sabotagem agravada. Apreensões no local foram feitas e serão examinadas", acrescentou Mats Ljungqvist.

A Suécia, que para efeitos da investigação estabeleceu na segunda-feira um perímetro de vários quilômetros para proibir o acesso ao local, anunciou o levantamento das restrições. Até o momento não foram fornecidas informações sobre como as inspeções subaquáticas foram realizadas.

Do lado sueco, o serviço de inteligência assumiu a direção da investigação, em colaboração com o promotor especial e várias autoridades.

Os enormes vazamentos de metano do Nord Stream 1, desencadeados por duas explosões de origem desconhecida em 26 de setembro, cessaram na segunda-feira. Um pequeno vazamento do Nord Stream 2 continuou na manhã de quinta-feira, segundo a guarda costeira sueca.

Vários países viram rapidamente um ato de sabotagem nesses incidentes. A Rússia, suspeita de estar por trás das explosões, reagiu na semana passada e acusou os Estados Unidos, que por sua vez negaram qualquer responsabilidade.

Veja Também