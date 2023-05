Inundações deslocam 200 mil pessoas na Somália

publicidade

Inundações causadas por uma cheia repentina no centro da Somália deslocaram cerca de 200 mil pessoas, informou neste sábado (13) um funcionário regional deste país localizado no Chifre da África.

A cheia do rio Shebelle na cidade de Beledweyne, na região de Hiran, obrigou milhares de habitantes a abandonarem suas casas.

"Cerca de 200 mil pessoas estão agora deslocadas devido à cheia súbita do rio Shebelle na cidade de Beledweyne, e esse número pode aumentar", declarou o vice-governador de assuntos sociais de Hiran, Ali Osman Hussein.

"Estamos fazendo tudo o que podemos para ajudar os afetados", disse ele à AFP.

O governador adjunto da região, Hassan Ibrahim Abdulle, afirmou na sexta-feira que "três pessoas" haviam morrido devido às inundações.

Alguns moradores contaram à AFP que foram obrigados a deixar repentinamente suas casas no meio da noite, quando a água começou a inundar as ruas e os prédios nesta semana.

"Tudo o que pudemos fazer foi sair e salvar nossos filhos. Não pegamos nenhum pertence", relatou um deles, Iman Badal Omar.

No sul da Somália, em março, chuvas torrenciais mergulharam as comunidades no caos, destruindo ou danificando pontes, estradas e casas. Pelo menos 14 pessoas morreram na época.

O Chifre da África é uma das regiões mais vulneráveis às mudanças climáticas, com crises cada vez mais frequentes e intensas.