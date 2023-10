Irã alerta Israel que outras partes poderiam "tomar ações"

publicidade

O presidente iraniano, Ebrahim Raisi, considerou neste domingo que Israel ultrapassou as “linhas vermelhas” ao intensificar a sua ofensiva contra o Hamas na Faixa de Gaza, o que “poderia pressionar” outras partes a "tomar ações".

O Irã é um forte aliado do movimento islamita palestino Hamas, que em 7 de outubro lançou um ataque sem precedentes contra Israel, desencadeando uma guerra. Em retaliação, Israel promove bombardeios incessantes na Faixa de Gaza, que intensificou recentemente. “Os crimes do regime sionista ultrapassaram as linhas vermelhas, o que pode levar outros a tomar medidas”, alertou Raisi em uma mensagem publicada na rede social X (antigo Twitter).

“Washington pediu que não fizéssemos nada, mas eles continuam prestando grande apoio a Israel”, acrescentou. Em uma entrevista à rede Al Jazeera, o presidente indicou que “o Irã considera que é seu dever” apoiar “o eixo da resistência”, que inclui grupos armados como o Hamas ou o Hezbollah libanês.

Mas também acrescentou que “os grupos de resistência são independentes nas suas opiniões, decisões e ações”. Cerca de 1.400 pessoas morreram em Israel, a maioria civis, no ataque do Hamas, que também sequestrou 230 pessoas, segundo as autoridades israelenses. O grupo islamita afirmou que mais de 8.000 palestinos, também a maioria civis, foram mortos desde 7 de outubro por bombardeios israelenses.

