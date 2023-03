Irã e Arábia Saudita superam tensões e retomam relações diplomáticas

publicidade

O Irã e a Arábia Saudita chegaram a um acordo nesta sexta-feira (10) para restabelecer relações diplomáticas e reabrir embaixadas após anos de tensões entre os dois países. O acordo, que foi fechado em Pequim nesta semana em meio à reunião anual do Congresso Nacional do Povo, representa uma grande vitória diplomática para os chineses, uma vez que países do Golfo têm observado os EUA se retirando gradualmente do Oriente Médio. Veio também num momento em que diplomatas tentam encerrar uma guerra de longa data no Iêmen, um conflito no qual iranianos e sauditas estão bastante envolvidos.

Os dois países divulgaram um comunicado conjunto com a China sobre o acordo, que aparentemente intermediou as negociações. A mídia estatal chinesa, no entanto, não havia divulgado nada a respeito até a publicação desta matéria.

"Após a implementação da decisão, os ministros das Relações Exteriores de ambas as nações se reunirão para preparar a troca de embaixadores", informou a televisão estatal iraniana.

Em 2016, a Arábia Saudita rompeu relações com o Irã, após manifestantes invadirem instalações diplomáticas sauditas no país. Dias antes, o governo saudita havia executado um proeminente clérigo xiita, o que desencadeou os protestos.