Irã inicia enriquecimento de urânio em centrífugas avançadas

O Irã iniciou o processo de enriquecimento de urânio usando as centrífugas avançadas que acaba de instalar, uma nova etapa no descumprimento do acordo de 2015 sobre seu programa nuclear, informou nesta quinta-feira a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA).

De acordo com um relatório da AIEA, órgão da ONU encarregado de monitorar o cumprimento deste contrato, as centrífugas avançadas instaladas na central de Natanz "estão ativas ou já foram preparadas para realizar o enriquecimento de urânio".