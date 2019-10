Irã pede fim imediato da ofensiva turca na Síria

publicidade

As autoridades iranianas pediram nesta quinta-feira o fim imediato da ofensiva turca, iniciada na véspera, contra as forças curdas na região nordeste da Síria. "O Irã insiste em um cessar imediato dos ataques e em uma retirada das unidades militares turcas mobilizadas em território sírio", afirma um comunicado divulgado pelo ministério das Relações Exteriores em Teerã.



O governo iraniano destaca que "entende as preocupações de Turquia em termos de segurança, mas considera que as medidas militares não são a solução para estes problemas", completa o texto. Teerã expressou na segunda-feira sua "oposição" a qualquer "ação militar" turca na Síria, por considerar que isto provocaria "danos humanos e materiais importantes, quando a prioridade é a estabilidade e a segurança" do país.



A Turquia iniciou na quarta-feira uma ofensiva contra as forças curdas do nordeste da Síria, aliadas da comunidade internacional na luta contra o grupo extremista Estado Islâmico. A operação militar recebeu muitas críticas, incluindo ameaças de sanções americanas.

O Irã, aliado do presidente sírio Bashar Al Assad, aposta em um processo de negociação na Síria, assim como a Turquia (que apoia os rebeldes) e a Rússia (que também respalda o governo de Assad).