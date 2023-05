Irmã de Charles III, princesa Anne teria confrontado Camilla Parker em jantar de coroação

publicidade

Na noite anterior à coroação de Charles 3º, que acontece na manhã deste sábado (6), em Londres, a princesa Anne, irmã do monarca, teria confrontado Camilla Parker. A filha de Elizabeth 2ª teria dito à cunhada que ela não deveria receber o título de rainha.

Segundo o tabloide britânico The Mirror, aconteceu um jantar para celebrar a coroação de Charles, com a presença do monarca, da esposa dele, Camilla Parker, e de membros da família real. Foi durante esse encontro que Anne teria questionado a cunhada sobre o título.

David Emanuel, que foi estilista da princesa Diana, com quem Charles era casado antes de Camilla, disse que Anne falou que Camilla deveria receber o título de "rainha consorte" e não de "rainha", pois ela é casada com o rei e não uma herdeira da realeza.

"Ouvi que teve um jantar de coroação e que, obviamente, o rei e a Camilla estavam lá. Aparentemente, a princesa disse: 'Você não é rainha, você é rainha consorte", afirmou Emanuel.

O estilista ainda contou que Anne não é a única insatisfeita com o título de rainha. Segundo ele, diversos outros membros da família real estão descontentes porque a mulher de Charles será chamada de rainha.

Mesmo com o suposto desentendimento com a cunhada, a princesa Anne teve uma posição de prestígio na coroação do irmão. Após a cerimônia realizada na Abadia de Westminster, ela seguiu o cortejo real a cavalo atrás da carruagem onde estava o monarca e ainda liderou um desfile militar com 6.000 oficiais.

