Italia autoriza desembarque de 27 crianças de navio humanitário

Vinte e sete menores desacompanhados foram autorizados a deixar o navio humanitário "Open Arms", bloqueado na ilha italiana de Lampedusa - informou, neste sábado, a ONG espanhola que opera o navio. "O desembarque dos 27 menores que não estão acompanhados está autorizado", tuitou a ONG Open Arms.



"Eles serão evacuados pela Guarda Costeira de Lampedusa", acrescentou a ONG, pouco depois de o ministro do Interior de extrema direita, Matteo Salvini, aceitar o desembarque a contragosto.



Ainda no Twitter, a ONG explicou que esperou para comunicar o desembarque, "a fim de tentar garantir a segurança e a serenidade de todas as pessoas a bordo".



Salvini escreveu uma carta ao primeiro-ministro, Giuseppe Conte, afirmando que poderia autorizar os "supostos" menores a deixarem o barco "Open Arms", apesar de tal medida "ir contra (suas) opiniões". Na sexta-feira, a ONG denunciou a situação "explosiva" a bordo do navio.



Os demais migrantes - 106 adultos e dois menores acompanhados - deverão permanecer embarcados. No dia anterior, seis países da União Europeia (UE) disseram estar dispostos a acolher migrantes do "Open Arms".