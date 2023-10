Itamaraty confirma morte de brasileira que estava desaparecida após ataque a Israel

publicidade

O Ministério das Relações Exteriores comunicou na manhã desta sexta-feira a morte da brasileira Karla Stelzer Mendes, de 42 anos, que era considerada desaparecida desde o início da guerra entre Israel e o Hamas.

Karla é a terceira vítima fatal brasileira dos atentados. Antes dela, o gaúcho Ranani Nidejelski Glazer e a carioca Bruna Valeanu, ambos de 24 anos, tiveram os óbitos confirmados pelo governo brasileiro.

Karla foi vista pela última vez entre o público de um festival de música eletrônica realizado no sul de Israel, próximo à Faixa de Gaza, e que foi alvo do ataque do Hamas. Ela vivia em Israel há mais de dez anos.

Em nota, o Itamaraty lamentou a morte de Karla Stelzer. "Ao solidarizar-se com a família, amigas e amigos de Karla, o Governo brasileiro reitera seu total repúdio a todos os atos de violência contra a população civil."

Veja Também