Japão coloca navio de cruzeiro em quarentena por conta de coronavírus

O Japão colocou em quarentena o navio Diamond Princess, que chegou a um porto de Yokohama na noite de segunda-feira, depois que um passageiro foi diagnosticado com o novo coronavírus quando desembarcou em Hong Kong no final do mês passado, informou o Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar. Várias dezenas de oficiais estão verificando a saúde de todos os cerca de 2,5 mil passageiros e mil tripulantes da embarcação, que faz uma viagem de 16 dias pela região.

Segundo jornais japoneses, o homem de 80 anos embarcou no navio em Yokohama em 20 de janeiro e desembarcou em 25 de janeiro em Hong Kong. A empresa disse que o teste era um procedimento normal, após a notícia de que um passageiro que havia embarcado no navio e desembarcado em Hong Kong apresentou sintomas seis dias depois.

"Priorizando a segurança e a saúde de nossos passageiros e tripulantes a bordo, atualmente estamos trabalhando em estreita colaboração com as autoridades de saúde japonesas para ajudar na inspeção", afirmou em comunicado. Pelo menos sete pessoas no navio disseram estar doentes e os resultados de seus testes estarão disponíveis na terça-feira, disse uma autoridade do governo.

Abe pressionado para fazer mais

O primeiro-ministro Shinzo Abe revelou na segunda-feira que havia instruído as autoridades a aumentar os suprimentos necessários para testar as pessoas para o novo coronavírus 2019-nCoV e providenciar mais instalações onde os testes podem ser realizados. Durante uma sessão do Comitê de Orçamento da Câmara na segunda-feira, ele disse que o governo já começou a desenvolver um kit de teste portátil para o vírus.

"Nós já embarcamos no desenvolvimento de um kit de teste simples", disse na sessão parlamentar. "Como os casos de infecções no Japão estão aumentando, é uma tarefa urgente melhorar os testes e os serviços de consulta", pontuou. O governo, acrescentou, está tomando providências para que os exames sejam realizados não apenas no Instituto Nacional de Doenças Infecciosas e centros de saúde pública, mas também em instalações privadas.

"À medida que cresce o número de casos confirmados no país, reconheço que a expansão da infraestrutura de teste e dos sistemas de consulta são questões urgentes", comentou. “A situação está mudando a cada momento. O governo continuará a tomar decisões e implementar as medidas necessárias sem hesitação, pois nossa maior prioridade é proteger a vida e a saúde dos cidadãos japoneses”, completou.