Japão interrompe programação de TV e emite alerta contra míssil norte-coreano

A emissora de televisão pública NHK interrompeu a programação na manhã de quinta-feira (3, data local) após um míssil disparado a partir da Coreia do Norte supostamente sobrevoar o Japão e cair no Oceano Pácifico. O gabinete do primeiro-ministro Fumio Kishida afirmou que o projétil passou sobre o arquipélago por volta das 7h48 (horário local). O primeiro alerta, transmitido em outros canais japoneses, pediam para a população do país não sair de casa.

Pouco menos de uma hora depois após o primeiro alerta, as emissoras de TV passaram a informar que não era mais preciso ficar nas residências, embora reforça-se a importância de se manter afastado de destroços do míssil.

Em seguida, o Ministro da Defesa do Japão, Yasukazu Hamada, foi à imprensa para explicar que o míssil, na verdade, não voou para o território do país, mas tinha potencial de atingir a região norte da ilha.

"Foi detectado que o míssil tinha potencial para sobrevoar o arquipélago japonês, então o alerta foi lançado", disse Hamada. "Depois de analisar as informações, confirmamos que o míssil não atravessou o arquipélago japonês, mas desapareceu no Mar do Japão", acrescentou.

Ao menos três mísseis foram disparados da Coreia do Norte em direção ao Japão, incluindo armamento de longo alcance, segundo informações da NHK World.

A tensão na região cresceu nos últimos meses após o governo do norte-coreano Kim Jong-un intensificar os testes militares na região, incluindo uma série de exercícios com o disparo de mísseis em direção ao Mar do Japão. Estados Unidos e Coreia do Sul, além dos japoneses, aumentaram o monitoramento na região.