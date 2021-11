Johnson diz que há evidências de que Ômicron se transmite entre vacinados

publicidade

Após o governo britânico confirmar dois casos da variante ômicron do novo coronavírus no Reino Unido, o primeiro-ministro do país, Boris Johnson, afirmou, neste sábado, que há evidências de que a cepa se dissemina de forma mais rápida e pode ser transmitida entre pessoas que completaram o ciclo vacinal.

Em entrevista coletiva, o premiê ressaltou que as restrições a viajantes de dez países do sul da África vão durar inicialmente por três semanas. "Nesse ponto, teremos muito mais informações sobre a contínua efetividade de nossas vacinas", afirmou Johnson, que revelou ainda que o uso de máscaras voltará a ser obrigatório em lojas e transporte público na Inglaterra.

O assessor médico chefe do governo, Chris Whitty, relatou que o número de casos de Covid-19 está estagnado no país. Segundo ele, até o momento, a variante delta ainda responde pela maioria dos diagnósticos positivos. Witty acrescentou que a quantidade de mortes vem desacelerando, em meio à campanha de vacinação.

