Jovem é atropelado e esmagado por blindados em manifestação no Chile

Confrontos entre manifestantes e a polícia do Chile foram registrados nessa sexta-feira em diversos pontos da região metropolitana de Santiago. Em um dos casos de violência policial, um jovem foi atropelado e esmagado por dois carros dos carabineros, a polícia militar.

O caso aconteceu na Praça Baquedano, também conhecida como Praça Itália, no centro da capital chilena, por volta das 19h de sexta, em meio à implementação uma nova logística do governo, que inclui grades de metal e aumento do efetivo policial, para tentar diminuir focos de protestos.

Segundo o Instituto Nacional dos Direitos Humanos do Chile (INDH), o jovem sofreu uma fratura de pélvis e está internado em estado estável.

ACTUALIZAMOS (01:49)

nos hemos comunicado con la familia del joven atropellado por Carabineros en Plaza de la dignidad.

Está en la clínica Las Condes.

Hasta ahora tiene 4 fracturas (pelvis), hemorragia interna, compromiso de vejiga. Los médicos continúan realizando exámen. pic.twitter.com/KKldSIBBUu — PIENSA.PRENSA (@PiensaPrensa) December 21, 2019

Os protestos no Chile começaram em 18 de outubro, após o aumento nas tarifas de metrô. No entanto, logo se transformaram em protestos de massa contra a desigualdade social, a previdência e o sistema político chileno. Além de grandes manifestações pacíficas, houve diversos episódios de violência, com incêndios criminosos e saques.