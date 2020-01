Kei Kobayashi é o primeiro japonês premiado com três estrelas no guia Michelin na França

publicidade

O chef Kei Kobayashi se tornou, nesta segunda-feira, o primeiro japonês a obter as cobiçadas três estrelas Michelin na França e o segundo estrangeiro a ostentar a máxima recompensa gastronômica no país, juntamente com o argentino Mauro Colagreco, cujo “Mirazur” é desde junho passado o “melhor restaurante do mundo”. Além de “Kei”, aberto em 2011 no centro de Paris, a nova edição do guia coroou com três estrelas outros dois restaurantes: “L’Oustau de Baumanière” (na Provença, sudeste), do chef Glenn Viel, e o estabelecimento que leva o nome de seu Christopher Coutanceau, em La Rochelle (oeste).

O japonês de 42 anos, nacido em Nagano,revela ter conservado de seu país de origem o gosto pela “estética, precisão, harmonia das cores, delicadeza dos sabores e ao natural”. Da cultura gastronômica francesa, ficou com “o equilíbrio perfeito entre sabores e texturas”. Ele disse disse que os cozinheiros japoneses conquistaram seu lugar no topo da culinária francesa. "Atualmente, existem muitos chefs japoneses na França e você nos aceitou e nos deu um lugar", disse ele ao receber a maior distinção na culinária francesa. "Obrigado, França", completou.

Kei admitiu que seu perfeccionismo pode torná-lo uma "pessoa difícil" para se trabalhar. "Eu sou bastante difícil. Peço muito ao meu time e depois peço muito mais ”, brincou. Ele abriu seu restaurante há nove anos e impressionou Paris com pratos típicos como robalo cozido em suas escalas e salmão defumado escocês com mousse de roquette e um vinagrete de tomate com emulsão de limão.

O guia compreende 628 restaurantes com estrelas, quatro a menos do que no ano passado – no total, há 29 com três estrelas na França. Na semana passada, a publicação surpreendeu ao rebaixamento do tradicional.

Simplesmente brilhante

Os críticos saudaram a precisão de sua culinária e a maneira como ele preparou pratos relativamente simples, como nhoque, trufa, presunto bellota e queijo parmesão. Michelin descreveu sua culinária como "delicada e memorável". "É muito simples. Cada prato para o qual Kei volta o rigor de sua atenção é chamado a se tornar um prato exclusivo”, acrescentou.

"Sou um chef japonês que cozinha comida francesa", disse sobre seu restaurante com 30 lugares, que ele administra com sua esposa Chikako. Com seu esparso interior cinza, o chef disse que não precisava pendurar fotos nas paredes. "Minha cozinha oferece os toques de cor necessários", declarou ele.

Filho de um chef que trabalhava em um restaurante japonês que serve culinária tradicional “kaiseki” de vários pratos, Kei decidiu se dedicar à culinária francesa depois de assistir a um documentário na televisão sobre o pioneiro da nova cozinha Alain Chapel, um chef Michelin de três estrelas.

Ele se mudou para a França em 1998, após treinar em restaurantes franceses no Japão, trabalhando sob o lendário chef Gilles Goujon no Auberge du Vieux Puits na fronteira com a Suíça e Alain Ducasse no Plaza Athenee em Paris antes de sair por conta própria