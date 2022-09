Líder da direita sueca é designado oficialmente para formar governo

publicidade

O líder do partido conservador Moderados, Ulf Kristersson, foi designado oficialmente nesta segunda-feira (19) para formar o governo, após a vitória do bloco de direita e extrema-direita nas eleições legislativas da Suécia. O presidente do Riksdag (Parlamento) o designou para que reúna uma maioria suficiente que o torne primeiro-ministro e para que possa suceder a social-democrata Magdalena Andersson.

Até agora, os conservadores suecos nunca haviam chegado ao poder com o apoio da extrema-direita, uma consequência da aproximação impulsionada por Kristersson há três anos. "Decidi dar ao líder dos Moderados, Ulf Kristersson, a missão de estudar as condições para formar um governo que possa ser aceito pelo Parlamento", anunciou Andreas Norlén à imprensa.

Kristersson precisa conquistar o apoio dos quatro partidos do bloco vencedor nas eleições, que vai dos Liberais de centro-direita aos Democratas da Suécia (SD) de extrema-direita (SD), passando pelos Moderados e pelos Democratas-Cristãos.

Após seu encontro com o presidente do Parlamento, Kristersson disse que a formação de um governo levaria "um pouco de tempo". O principal obstáculo é o lugar que será reservado ao SD de Jimmie Åkesson, que deseja entrar no governo, mas os outros três partidos se opõem.

A hipótese mais provável é um governo com os Moderados e os Democratas-Cristãos, e possivelmente os Liberais. E o SD como força de apoio no Parlamento.

Em troca da renúncia aos ministérios, o partido poderia negociar avanços políticos nas questões que o interessam, ou a posição do próximo presidente do Parlamento.