Lituânia deve permitir trânsito de mercadorias russas para Kaliningrado por trem, diz UE

A Comissão Europeia argumentou, nesta quarta-feira (13), que não deve haver "proibição" do transporte ferroviário entre o enclave russo de Kaliningrado e o restante da Rússia através da Lituânia, ao pedir controles "específicos e proporcionais". Em um documento que detalha a aplicação das sanções à Rússia, a Comissão destacou que essas medidas restritivas "não permitem o trânsito rodoviário de mercadorias sancionadas por operadores russos. Não há proibição semelhante para o transporte ferroviário".

Publicada nesta quarta-feira, a nota da Comissão reafirma que o trânsito de equipamento militar, de uso duplo (civil e militar) e de equipamentos de alta tecnologia está vetado em todos os casos. Essa é uma tentativa da Comissão de esclarecer se as sanções adotadas pela União Europeia contra a Rússia vetam "o transporte de bens essenciais em trânsito através da UE entre partes não contíguas" da Rússia.

Kaliningrado é um território russo separado do restante do país e localizado às margens do mar Báltico, que faz fronteira com Lituânia e Polônia. A Rússia considera as restrições impostas pela Lituânia ao trânsito de mercadorias para Kaliningrado um ato "hostil" e mencionou a possibilidade de retaliação.

Em resposta, o governo lituano se limita a afirmar que aplica as sanções adotadas pela UE. Em 20 de junho, o chefe da diplomacia do bloco europeu, Josep Borrell, disse que as denúncias russas sobre as restrições na Lituânia são "pura propaganda".

"A Lituânia não tomou qualquer medida unilateral de restrição e aplica apenas as sanções da União Europeia", frisou Borrell durante uma coletiva de imprensa após uma reunião de chanceleres europeus, em Luxemburgo.