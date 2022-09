Liz Truss é a nova primeira-ministra britânica

publicidade

O Reino Unido tem uma nova primeira-ministra. Trata-se de Liz Truss, que foi eleita nesta segunda-feira, depois vencer a corrida com Rishi Sunak. Entre 180 mil e 200 mil membros do Partido Conservador votaram para escolher a sucessora de Boris Johnson. Ela agora terá o dever de cuidar dos interesses de uma população de mais de 67 milhões.

Truss, de 47 anos, venceu por 81.326 votos contra 60.399 para o ex-ministro das Finanças Rishi Sunak, de 42 anos, um bilionário ex-executivo do setor bancário e neto de imigrantes indianos. Ela assumirá o cargo de chefe de Governo oficialmente na terça-feira (6), após uma reunião com a rainha Elizabeth II.

Liz Truss é a terceira primeira-ministra britânica, depois de Margaret Thatcher (1979-1990) e Theresa May (2016-2019). A corrida pela liderança começou em julho, quando o polêmico Johnson foi pressionado por seu próprio partido a renunciar. A votação por correio e online foi encerrada na sexta-feira, após oito semanas de campanha que Truss descreveu à BBC como "a mais longa entrevista de emprego da história".

O resultado, no entanto, não é necessariamente representativo dos desejos dos 67 milhões de britânicos. Em uma pesquisa do YouGov no final de agosto, 52% dos entrevistados achavam que Truss seria um primeiro-ministro "ruim" ou "terrível" se eleito. Já 43% afirmaram que não confiam "nem um pouco" quando se trata de enfrentar o problema do crescente custo de vida, que domina as notícias há semanas.

