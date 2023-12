Lula confirma que brasileiro está entre os reféns na Faixa de Gaza

publicidade

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou, nesta quinta-feira, que há um brasileiro entre os reféns do Hamas, na Faixa de Gaza, e disse que negocia a sua libertação. Em entrevistas à imprensa em Doha, no Catar, Lula disse que tratou do assunto com o emir Tamim bin Hamad al-Thani, um dos principais mediadores para a libertação dos reféns no enclave palestino. De acordo com o presidente, o refém brasileiro pode ser resgatado "por esses dias".

Lula acrescentou que o Catar é um parceiro importante que ajudou na liberação de brasileiros que queriam a repatriação e estavam retidos na Faixa de Gaza - por isso, agradeceu ao emir. "Tem brasileiro lá ainda. (O Catar tem importância) na liberação de um refém que ainda pode ser liberado por esses dias. Eu vim agradecer a ele", afirmou o presidente brasileiro.

A assessoria de imprensa do Planalto confirmou que Lula se refere a um refém do Hamas, mas ninguém no governo brasileiro confirmou a identidade. É provável, no entanto, que se trate de Michel Nisenbaum, de 59 anos, que mora em Israel há mais de quatro décadas. Michel falou com a família no dia do ataque, em 7 de outubro, mas logo depois seu carro foi encontrado carbonizado. Ele está desaparecido desde então.

O Catar tem relações próximas com o Hamas e, desde os violentos ataques de 7 de outubro, faz papel de mediador na libertação dos reféns que estão no cativeiro em Gaza. Segundo informações do Exército de Israel, cerca de 240 pessoas foram capturadas. Mais de uma centena foi libertada desde o acordo de cessar-fogo, quase todos eles eram mulheres e crianças.

O cessar-fogo entre Israel e o Hamas na Faixa de Gaza começou no dia 24, com a previsão de durar até segunda-feira, mas foi estendido por dois dias e renovado por mais um. A negociação para a libertação dos reféns restantes continua. Lula segue agora para Dubai, nos Emirados Árabes, onde participa da Conferência do Clima, e encerra sua viagem com uma visita oficial à Alemanha.