Lula se manifesta sobre morte de menina de 3 anos após ação da PRF no Rio: "Não pode acontecer"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se manifestou neste sábado em postagem no X, antigo Twitter, sobre a morte de Heloísa dos Santos Silva, de 3 anos. A menina havia sido baleada no Rio de Janeiro na noite de quinta-feira durante abordagem da Polícia Rodoviária Federal.

"Morreu hoje a pequena Heloisa dos Santos Silva, de 3 anos, atingida por tiros de quem deveria cuidar da segurança da população. Algo que não pode acontecer", afirmou o presidente em publicação no X (antigo Twitter). "Não há o que console. Meus sentimentos e solidariedade aos pais e demais familiares."

Como mostrou o Estadão/Broadcast, parentes da vítima afirmam que agentes da PRF abriram fogo contra o veículo da família, atingindo Heloísa na cabeça e na coluna. Além dela, estavam no carro o pai, a mãe, a irmã de 8 anos e uma tia. O Ministério Publico Federal pediu, por meio da Procuradoria do Rio de Janeiro, a prisão preventiva dos três agentes da PRF envolvidos no caso. A Justiça Federal ainda não se manifestou sobre o pedido.

Mais cedo, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, reproduziu no X uma nota da PRF sobre o caso, e evitou comentar. "Reitero que o processo administrativo foi instaurado no mesmo dia da ocorrência. Minha decisão só pode ser emitida ao final do processo, como a lei determina. Também já há inquérito oolicial na Polícia Federal, que será enviado ao MPF e à Justiça", escreveu.

O advogado-geral da União, Jorge Messias, lamentou a morte de Heloísa e defendeu que o caso seja apurado com rigor. "Determinei à Procuradoria-Geral da União que acompanhe imediatamente o caso para avaliar eventual responsabilização na seara cível", afirmou, também por meio do X.