Maduro confirma participação em reunião, com mediação do Brasil, para resolver disputa com a Guiana

publicidade

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, afirmou que participará de uma reunião para discutir a disputa territorial com a Guiana, pela região de Essequibo. A informação foi publicada nas redes sociais do líder bolivariano, nesta segunda-feira, 11.

Segundo a carta publicada por Maduro, Lula, representando o Brasil e Roosevelt Skerrit, primeiro-ministro de Dominica, vão mediar as negociações entre o líder da Venezuela e Mohamed Irfaan Ali, presidente da Guiana. A carta também afirma que o encontro ocorrerá na quinta-feira, 14 de dezembro, no país no insular caribenho São Vicente e Granadinas.

“Acolho o diálogo direto, cara a cara, sempre foi a minha proposta, porque acredito no diálogo, na conversa sincera, na compreensão e na convivência pacífica entre os povos e nações. Participarei da nomeação devido a um mandato do meu povo. A Venezuela vencerá!”, diz Maduro em sua publicação na rede social X, antigo Twitter.