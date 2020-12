Mais de 12 mil pessoas evacuadas em Frankfurt para desativação de bomba da Segunda Guerra Mundial

publicidade

Cerca de 12.800 pessoas foram evacuadas, neste domingo, em Frankfurt, a capital financeira da Alemanha, para permitir a desativação de uma bomba britânica de 500 kg da Segunda Guerra Mundial, anunciaram as autoridades. A bomba foi encontrada em um canteiro de obras no distrito de Gallus e o local teve que ser isolado em um raio de 700 metros devido aos danos que o dispositivo poderia causar se explodisse, disseram as fontes.

Devido às restrições em decorrência da pandemia de Covid-19, a operação pode levar algum tempo e continuar até a noite, de acordo com as autoridades. A Alemanha continua repleta de bombas não detonadas que costumam ser encontradas em canteiros de obras 75 anos após o fim da Segunda Guerra Mundial.

Sete bombas foram desativadas este ano após serem descobertas nas primeiras instalações europeias da Tesla perto de Berlim. Outras foram desativas este ano em Colônia (Oeste) e Dortmund (Oeste). Em 2017, a descoberta em Frankfurt de uma bomba de 1,4 tonelada causou a evacuação de 65.000 pessoas, a maior operação de evacuação na Europa desde 1945.