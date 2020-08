Mais de 685 mil pessoas já morreram pela Covid-19 no mundo

publicidade

O número de mortes pela Covid-19 no mundo chegou a 685.179, de acordo com os dados deste domingo da Universidade Johns Hopkins. Estados Unidos (154.449), Brasil (93.563) e México (47.472) são os países com maior número de mortes no mundo.

Já são 17.859.763 casos confirmados da doença, sendo que a maioria deles estão nos Estados Unidos (4.620.502), Brasil (2.707.877) e Índia (1.750.723).

Em todo o globo, 10.564.263 pessoas conseguiram se recuperar da doença. O Brasil lidera a lista de locais com mais recuperados, com 2.037.982, seguido dos Estados Unidos, com 1.461.885, e da Índia, com 1.145.629.