Manifestação contra violência policial termina em 18 detidos em Paris

Pelo menos 18 pessoas foram presas em Paris, na terça-feira, durante uma manifestação não autorizada contra a violência policial, que levou a confrontos. O balanço de presos foi informado pela prefeitura nesta quarta-feira.

Convocada pelo comitê de apoio à família de Adama Traoré, um negro de 24 anos morto em 2016 após ser preso, a manifestação reuniu cerca de 20 mil pessoas na capital francesa. A prefeitura havia proibido o ato, devido à emergência de saúde instaurada pela pandemia de coronavírus, que não permite concentrações de mais de dez pessoas, e também devido ao risco de "brigas".

O ato foi convocado no contexto da onda de protestos nos Estados Unidos, após a morte de George Floyd, um afroamericano de 46 anos sufocado por um policial branco em Minneapolis. A manifestação, que começou no final da tarde na esplanada do tribunal de Paris, foi perturbada pelo disparo de projéteis, levando a polícia a usar gás lacrimogêneo.

Os manifestantes se dispersaram pelas ruas próximas e pela avenida periférica que circunda a capital francesa, onde centenas deles bloquearam parcialmente o tráfego. Vários confrontos esporádicos ocorreram ao longo desta via, em que a polícia recorreu a balas de defesa do tipo "LBD". Nas ruas, barricadas foram erguidas, e algumas bicicletas foram incendiadas.

Em 19 de julho de 2016, Adama Traoré morreu em uma delegacia de polícia nos arredores de Paris, duas horas depois de ser preso. O caso se tornou um símbolo da violência policial no país.

Para acalmar os ânimos, o ministro do Interior, Christophe Castaner, prometeu hoje uma "sanção" por qualquer "falta" que a polícia cometa, incluindo o uso de "expressões racistas". "Sou intransigente sobre este tema", declarou Castaner no Senado. Já a porta-voz do governo, Sibeth Ndiaye, fez um apelo à "calma" e assegurou que "não há nenhuma violência de Estado instituída" na França.