Marido de Pelosi recebe alta do hospital uma semana após ataque nos EUA

O marido da presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, recebeu alta nesta quinta-feira de um hospital de São Francisco, onde se recuperava do ataque sofrido na sexta-feira passada, segundo informou a emissora norte-americana CNN. Paul Pelosi, de 82 anos, passou por uma cirurgia devido a uma fratura no crânio e outros ferimentos que sofreu depois que um homem entrou na residência dos Pelosi na cidade californiana e o atacou com um martelo.

O agressor, identificado como David DePape, foi preso pelas autoridades no mesmo dia do ataque e na terça-feira se declarou inocente das acusações formuladas contra ele, incluindo agressão e tentativa de sequestro.

O marido da congressista democrata já está em casa e a família deve dar mais detalhes sobre o estado de saúde ainda nesta quinta-feira, segundo a CNN.

DePape, um cidadão canadense, entrou nos EUA legalmente pelo México, mas a estadia no país havia expirado há 14 anos. O agressor invadiu a casa de Pelosi em São Francisco gritando "Onde está Nancy?", embora a congressista estivesse em Washington na ocasião.