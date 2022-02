Marrocos enterra menino que morreu preso em um poço

publicidade

Depois da comoção gerada em Marrocos e no mundo inteiro pela morte trágica do pequeno Rayan, que morreu preso em um poço, o menino foi enterrado nesta segunda-feira perto de sua cidade.

A cerimônia ocorreu durante a oração muçulmana do meio-dia em um cemitério a alguns quilômetros de Ighran, cidade onde ocorreu o acidente, observaram jornalistas da AFP no local. Um imã pronunciou uma breve oração para a família e os convidados, antes do enterro.

Na noite de sábado, depois de cinco dias, o corpo do menino foi retirado e levado ao hospital militar de Rabat, provavelmente para realizar uma necrópsia. "O silêncio é terrível na cidade esta manhã. Todo o mundo rezava para que saísse com vida, todo o mundo chorou", contou à AFP no domingo um morador que é próximo à família.

No domingo, o portal da televisão pública SNRT informou que "a queda do menino lembrou o mundo de seus valores de humanidade". O papa Francisco enviou uma mensagem destacando que o povo de Marrocos se uniu para salvar Rayan. "Eles tentaram, infelizmente, não sobreviveu, mas que exemplo deram", disse o papa na oração do Angelus celebrada no Vaticano.

O destino dele se transformou em tema de interesse nacional e foi o rei quem anunciou sua morte no sábado depois do resgate. O rei Mohamed VI chamou os pais para oferecer a eles suas condolências.

Uma das reações mais emotivas veio do técnico da equipe de futebol da Argélia, Djamel Belmadi, que expressou suas condolências à família, em um momento de tensão entre Argel e Rabat. "Nossa dor e nosso luto são grandes, mas nunca serão comparáveis ao que os pais e seus conhecidos sofrem", afirmou.

Poços clandestinos?

No domingo começaram os trabalhos de preencher o poço e o túnel de emergência cavado para tentar salvar o menino. "É uma catástrofe, esperamos que sua alma descanse em paz. Desejamos aos seus pais e toda sua família paciência e consolo", disse um habitante de Rabat.

Foram muitas as homenagens aos socorristas, já que toda a operação foi transmitida ao vivo e acompanhada com atenção pelos internautas. Após o anúncio de sua morte, as homenagens de todo o mundo se multiplicaram nas redes sociais.

"Pequeno anjinho, lutou até o fim, é um herói", disse um internauta no Twitter. Outro usuário destacou na rede social a "união" provocada pelo drama do menino.

Rayan caiu acidentalmente na terça-feira passada em um poço seco de 32 metros de profundidade. O buraco estreito e de difícil acesso foi construído perto da casa onde o menino morava, em Ighran. Até sexta-feira, os socorristas tentaram entregar água e oxigênio ao menino, sem ter certeza se conseguiriam.

Desde que o drama foi anunciado, milhares de pessoas se reuniram e acamparam em solidariedade nesta cidade, localizada em uma área montanhosa do Rif, a cerca de 700 metros de altitude. Vários veículos de imprensa denunciaram a proliferação de poços clandestinos para irrigar os cultivos, incluindo as plantações de cannabis.