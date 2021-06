Merkel recebe vacina da Moderna após primeira dose da AstraZeneca

publicidade

A chanceler alemã Angela Merkel recebeu a vacina anticovid do laboratório Moderna como segunda dose, depois de receber uma primeira da AstraZeneca, anunciou o governo de Berlim.

"Sim, confirmamos", afirmou um porta-voz da chancelaria ao ser questionado sobre a segunda dose que a chefe de Governo recebeu recentemente, produzida com a técnica de RNA mensageiro, do laboratório americano Moderna.

Merkel recebeu em 16 de abril uma primeira injeção com a vacina do laboratório anglo-sueco AstraZeneca.

Mundo

A combinação de imunizantes de diferentes fabricantes não é exclusiviade do país germânico. No Canadá, o comitê científico que assessora o governo do país sobre vacinação, deu luz verde em junho de 2021 à possibilidade de trocar a fabricante da vacina anticovid entre a primeira e a segunda dose.

Pessoas que receberam a primeira dose de AstraZeneca podem receber a segunda dose de AstraZeneca ou uma de outra vacina de RNA mensageiro, como da Pfizer-BioNTech ou Moderna, anunciou o Comitê Consultivo Nacional de Imunização (CCNI) em um comunicado.

Também, receber a segunda dose diferente da primeira não é nova no país: já foi aplicada contra influenza ou hepatite A, explicou o comitê