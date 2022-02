Ministério da Defesa russo informa tomada de aeródromo no subúrbio de Kiev

publicidade

O site de notícias russo Pravda.ru afirmou, na madrugada deste sábado, que uma operação com 200 helicópteros conseguiu tomar a pista de pouso do aeródromo de Gostomel. O local fica nos subúrbios da capital da Ucrânia, Kiev.

A informação foi divulgada pelo escritório do Ministro da Defesa da Rússia, Sergey Shoygu. "O sucesso da operação de pouso foi garantida pela supressão de todo o sistema de defesa aéreo na região, além do uso de guerrilha eletrônica para isolar a base inimiga", relatou.



Ele acrescentou que mais de 200 ucranianos das forças de defesa foram mortos durante a captura do aeródromo. "Os combatentes se uniram às unidades de terra para garantir o bloqueio da região oeste de Kiev", detalhou o ministro.

