Ministra francesa defende possibilidade de acordo para Brexit

Um acordo com o Reino Unido para um Brexit ordenado "ainda é possível", afirmou nesta sexta-feira a secretária de Estado francesa para Assuntos Europeus, Amélie de Montchalin. "Ainda é possível (...) fazer as coisas de maneira ordenada e, portanto, chegar a um acordo", declarou Amélie de Montchalin à rádio France Info.



"Estamos trabalhando em um acordo, não em qualquer acordo, sob qualquer condição. Queremos a paz na Irlanda, queremos proteger nossas empresas da concorrência desleal e queremos que nossa relação futura seja equilibrada", explicou De Montchalin.



"Há um segundo cenário, o cenário do 'no deal'. Este cenário é provável nesta fase, caso as negociações não avancem como seria de esperar, se os dois lados da mesa, especialmente os britânicos, não desejarem avançar em direção a compromissos", destacou.



Reino Unido e União Europeia não conseguiram chegar a um acordo sobre como evitar o retorno de uma fronteira física entra a província britânica da Irlanda do Norte e a vizinha República da Irlanda - país membro da UE -, o que poderia ameaçar o frágil acordo de paz da Sexta-Feira Santa, que em 1998 acabou com três décadas de conflito violento na região.



Os negociadores europeu e britânico para o Brexit, Michel Barnier e Stephen Barclay, se reunirão nesta sexta-feira em Bruxelas para avaliar a possibilidade de desbloquear a situação após uma semana de tensões. O tempo é curto, pois resta menos de uma semana para uma reunião de cúpula europeia crucial para evitar uma saída britânica sem acordo em 31 de outubro, cenário que teria consequências caóticas para as duas partes.