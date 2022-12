Ministro da Defesa da Rússia quer aumentar contingente das Forças Armadas

publicidade

O ministro da Defesa da Rússia, Sergei Shoigu, defendeu nesta quarta-feira (21) uma expansão das Forças Armadas do país. De acordo com Shoigu, o contingente militar precisaria passar dos atuais 1 milhão - número que incluiria 695 mil soldados contratados voluntariamente - para 1,5 milhão, enquanto o país enfrenta a Ucrânia. O ministro não forneceu detalhes sobre quando as Forças Armadas pretendem aumentar o efetivo e ainda relatou que a equipe militar deve formar novas unidades no oeste russo, em resposta aos planos da Finlândia e da Suíça de aderir à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). Fonte: Associated Press.

