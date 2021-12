Ministro de Madagascar nada por 12 horas após helicóptero cair no mar

publicidade

Um ministro de Madagascar, general Serge Gelle, foi um dos dois sobreviventes da queda de um helicóptero na costa nordeste da grande ilha africana e ele nadou por quase 12 horas até chegar à terra, informaram autoridades malgaxes. Nesta terça, continuava a busca por outros dois passageiros após o acidente ocorrido na véspera e cujas causas ainda não foram apuradas, indicaram a polícia e as autoridades portuárias.

Gelle, secretário de Estado da Polícia do país, e um colega da instituição chegaram à terra na cidade costeira de Mahambo, separadamente, na manhã desta terça-feira, aparentemente após saltarem da aeronave, de acordo com o chefe da autoridade portuária, Jean Edmond Randrianantenaina. Em um vídeo postado nas redes sociais, Gelle, de 57 anos, aparece exausto deitado em uma espreguiçadeira, ainda com o uniforme camuflado.

"A hora de morrer ainda não chegou para mim", declarou o general, acrescentando que sentia frio, mas não havia sofrido lesões. Gella tornou-se ministro em agosto passado, no quadro de uma remodelação do gabinete após três décadas de serviço na Polícia.

O helicóptero o transportava junto com outras autoridades para inspecionar o local onde ocorreu um naufrágio na segunda-feira, na costa nordeste do país insular.

Pelo menos 21 pessoas morreram e outras 60 foram declaradas desaparecidas no desastre, de acordo com o último balanço oficial, desta terça-feira. Zafisambatra Ravoavy, outro general da polícia, disse à AFP que Gelle usou um dos assentos do helicóptero como bóia.

"Ele sempre mostrou muita resistência, no esporte, e a menteve mesmo como ministro, como se tivesse 30 anos", disse. "Ele tem nervos de aço", acrescentou para explicar o feito.