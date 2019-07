Monção deixa pelo menos 50 mortos no Nepal

publicidade

Inundações e deslizamentos de terra causados por chuvas torrenciais de monção mataram cerca de 50 pessoas no Nepal, onde também há pelo menos 33 desaparecidos, informaram neste domingo fontes oficiais. A região noroeste da Índia, onde onze pessoas morreram, também foi atingida por alagamentos e o nível de vários rios está acima do normal.

Desde a quinta-feira passada, chuvas torrenciais atingem vários distritos do Nepal, mobilizando os serviços de resgate que já atenderam mais de 1.100 residentes, informou a polícia. A cada ano, o período de monção (época de chuvas e ventos fortes)entre junho e setembro causam morte e destruição em vários países do sul da Ásia. No ano passado, 1.200 pessoas faleceram devido às monções nesta parte do continente.