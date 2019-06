Monóxido de carbono foi a causa da morte de família brasileira no Chile

publicidade

O jornal Notícias do Dia, de Santa Catarina, revelou que os seis turistas brasileiros que morreram em um apartamento em Santiago, no Chile, inalaram monóxido de carbono. A reportagem cita como fonte o advogado das famílias das vítimas, Mirivaldo Aquino de Campos, que confirmou a causa da morte na noite desta sexta-feira. No entanto, a perícia chilena ainda apura a origem do gás.

Conforme a publicação, a previsão é de que os corpos cheguem na noite da próxima segunda-feira a Biguaçu, na Grande Florianópolis. O velório coletivo ocorrerá entre 8h30min e 15h30min de terça-feira no Ginásio de Esportes da Univali, no bairro Universitário. Já o sepultamento está previsto para ocorrer às 16h do mesmo dia, no Cemitério de São Miguel, em Biguaçu.

As vítimas foram o casal Fabiano de Souza, 41 anos, e Débora Muniz Nascimento de Souza, 38 anos, junto com os filhos Karoliny Nascimento de Souza, 14 anos, e Felipe Nascimento de Souza, 13 anos, além do casal de tios das crianças, Jonathas Nascimento, 30 anos: e Adriane Kruger, 27 anos. A família estava a passeio para comemorar o aniversário de 15 anos de Karoliny. O apartamento, alugado via plataforma Airbnb, fica localizado na rua Santo Domingo, distante doze quadras do Palácio de la Moneda. O prédio foi construído em 1965 e possui três fontes de gás para aquecimento.