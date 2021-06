Moradores de Sydney não poderão sair da cidade após detecção de foco de Covid-19

publicidade

A maioria dos moradores de Sydney, maior cidade da Austrália, está proibida de sair da localidade a partir desta quarta-feira devido a um foco da variante Delta da Covid-19, informaram as autoridades, que temem a propagação para outras regiões. Mais de 30 pessoas testaram positivo desde o surgimento, na semana passada, do foco epidêmico no bairro de Bondi Beach em Sydney.

Veja Também

A primeira-ministra do estado de Nova Gales do Sul, Gladys Berejiklian, anunciou a entrada em vigor a partir desta quarta-feira da proibição de saída de de Sydney, exceto por razões de absoluta urgência. A cidade também voltou a limitar o número de pessoas que podem se reunir.

A proibição de deslocamento afeta sete zonas em que foram registrados casos de Covid-19. As autoridades não ordenaram o fechamento de bares e restaurantes, mas proibiram que os frequentadores cantem e dancem. Os grandes eventos estão autorizados, com capacidade limitada a 50% nos estádios.

A Austrália conseguiu controlar a propagação da covid-19 e registra menos de 30 mil casos desde o início da pandemia, a maioria deles no estado de Victoria, e menos de 1.000 mortes em uma população de 25 milhões de pessoas.