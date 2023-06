Mulher cai de navio e é encontrada com vida na República Dominicana

publicidade

Uma norte-americana de 42 anos que estava em um navio foi resgatada depois de cair no mar no último fim de semana. O resgate aconteceu quando o Mariner of the Seas, da Royal Caribbean, estava a sudeste da República Dominicana, na tarde de domingo, afirmaram os convidados à rede de notícias Fox News.

Os tripulantes do navio alertaram imediatamente as autoridades locais sobre o incidente, o que levou a uma busca pela passageira. Os barcos vasculharam os mares e encontraram a mulher com vida e bem, informou a Guarda-Costeira. "O navio e a tripulação relataram imediatamente o incidente às autoridades locais e começaram a procurar o hóspede", disse a Royal Caribbean em um comunicado.

"Felizmente, o hóspede foi recuperado com sucesso e foi trazido a bordo. Nossa equipe de atendimento agora oferece assistência e apoio a eles e ao grupo de viagem", acrescentou a empresa. A Royal Caribbean não divulgou nenhum nenhum outro detalhe sobre o caso, em respeito à privacidade da passageira e de sua família.

Segundo o Cruise Mapper, um site que rastreia itinerários de cruzeiros, o navio deixou o Port Canaveral, na Flórida, em 23 de junho, em uma viagem de oito dias ao sul do Caribe. O navio deve retornar à Flórida em 1º de julho.

