Número de entradas irregulares na União Europeia em 2022 é o maior desde 2016

publicidade

O número de entradas irregulares na União Europeia em 2022 aumentou 64% em relação ao ano anterior, alcançando seu nível mais alto desde 2016 - informou a agência europeia de fronteiras Frontex, nesta sexta-feira (13).Segundo a agência reguladora, em 2022 foram registradas 330 mil entradas em condição ilegal, sendo 45% delas pela rota dos Bálcãs, na parte oriental da Europa.

"Esse foi o segundo ano consecutivo com um acentuado aumento do número de entradas irregulares", disse a agência reguladora em um comunicado. Cidadãos da Síria, do Afeganistão e da Tunísia representaram 47% destas imigrações no ano passado. "O número de sírios praticamente dobrou, até chegar a 94 mil", acrescentou o órgão. Cerca de 10% das imigrações irregulares foram realizadas por mulheres, e 9%, por menores de idade.

Veja Também