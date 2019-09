Nasa anuncia US$ 3 bilhões à Lockheed para construir cápsulas lunares

publicidade

A Nasa, agência espacial norte-americana, destinou cerca 3 bilhões de dólares à gigante da indústria aeroespacial Lockheed Martin para construir três cápsulas Orion, as naves que serão utilizadas pelos astronautas no retorno das missões na Lua a partir de 2024. O contrato, anunciado nesta segunda-feira, prevê um primeiro pedido de três cápsulas por 2,7 bilhões de dólares para as missões III, IV e V do programa Artemis, que está programada para enviar uma mulher à Lua pela primeira vez.

Cada um dos aparelhos transportará quatro astronautas e deverá ter condições de ser reutilizado "pelo menos uma vez". "Este contrato garante a produção de (cápsulas) Orion para a próxima década, e mostra o compromiso da Nasa para estabelecer uma presença permanente na Lua (...) e preparar o envio de astronautas a Marte", disse o administrador da agência, Jim Bridenstine.

Embora tenha uma aparência semelhante às cápsulas da missão Apollo das décadas de 1960 e 1970, esta espaçonave será muito mais espaçosa, com capacidade para acomodar uma tripulação por três semanas e permanecer conectada à futura miniestação orbital Gateway por seis meses. O primeiro voo não tripulado do programa Artemis, batizado em homenagem à deusa grega, irmã gêmea de Apolo, está programado para 2020, mas a agência já admitiu que não será capaz de cumprir o cronograma.