Naufrágio em Cabo Verde deixa mais de 60 migrantes desaparecidos

publicidade

Mais de 60 migrantes desapareceram após o naufrágio da canoa na qual zarparam da costa do Senegal, em julho, e que foi encontrada na segunda-feira no litoral do arquipélago de Cabo Verde, informou a a Organização Internacional para Migração (OIM) nesta quarta (16).

De acordo com a porta-voz da OIM Sada Msehli, 63 tripulantes da embarcação teriam morrido, e 38, sobrevivido, incluindo quatro menores com idades entre 12 e 16 anos.

A embarcação foi localizada há dois dias no Oceano Atlântico, a cerca de 270 quilômetros da ilha cabo-verdiana de Sal, por um barco de pesca espanhol que alertou as autoridades do arquipélago.

Além dos 38 sobreviventes, as equipes de resgate encontraram os corpos de sete imigrantes, informou a OIM.

O pequeno barco partiu no dia 10 de julho da cidade de Fass Boye, no oeste do Senegal, com 101 passageiros a bordo, de acordo com relatos dos sobreviventes citados pelo Ministério das Relações Exteriores do Senegal e por outras fontes.

"Em geral, quem desaparece após um naufrágio costuma estar morto", afirmou a porta-voz, referindo-se às pessoas que ainda não foram encontradas.