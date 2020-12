Navalny afirma que desmascarou agente que tentou envenená-lo

publicidade

O opositor russo Alexei Navalny afirmou nesta segunda-feira que enganou e conseguiu desmascarar um agente dos serviços de segurança russos (FSB), que admitiu por telefone ter tentado envenená-lo em agosto na Sibéria.

Em uma postagem em seu blog (clique aqui para ir ao blog), na qual publica a suposta conversa, Navalny explica que conseguiu camuflar seu número de telefone e se apresentar ao agente, Konstantin Kudriavtsev, como um assistente do secretário do Conselho de Segurança russo, Nikolai Patruchev, alguém considerado próximo ao presidente Vladimir Putin.

Navalny, que continua em tratamento na Alemanha pelo ataque que o deixou à beira da morte, conseguiu fazer com que Kudriavtsev, que ele apresenta como um especialista em armas químicas do FSB, acreditasse que precisava de sua ajuda para elaborar um relatório sobre essa tentativa de assassinato.

Segundo a transcrição da suposta ligação, o agente inicialmente duvida e depois acaba conversando por 45 minutos com quem acreditava ser um alto oficial russo. O agente afirma que Navalny escapou da morte, graças à decisão do piloto de fazer um pouso de emergência, e à rápida reação dos médicos que o atenderam quando saiu do avião.

Navalny passou mal quando estava voando de Tomsk, na Sibéria, para Moscou em 20 de agosto.

Navalny não tem provas da identidade de seu interlocutor, mas garante em seu blog que "uma análise pericial da voz" comprovará que é Kudriavtsev. Até o momento, as autoridades russas não reagiram a esta publicação.

Veneno nas roupas íntimas

Quando Navalny passou mal a bordo do avião, o comandante do voo decidiu fazer um pouso de emergência em Omsk para que fosse atendido. "Se tivesse voado um pouco mais e não tivesse pousado tão rápido, talvez tudo tivesse se desenvolvido de outra maneira", afirmou o homem que Navalny diz ser Kudriavtsev, segundo áudio e vídeo divulgados por Navalny. Assim que pousou, os médicos receberam o opositor e "injetaram um antídoto nele".

Em várias ocasiões ao longo da conversa, o suposto agente diz que não pode dar informações "por telefone", mas depois fornece mais detalhes, como quando afirma que o veneno foi colocado nas roupas íntimas de Navalny. "Putin pensa muito nas minhas cuecas", ironizou Navalny. O interlocutor ao telefone dá a entender que não participou do envenenamento, mas sim da destruição de provas posteriormente.

O opositor afirma que conseguiu o número de telefone de Kudriavtsev pelo site de investigação inglês Bellingcat, que publicou em 14 de dezembro, junto com outros meios de comunicação, uma investigação que supostamente identifica oito agentes do FSB, entre eles Kudriavtsev, encarregados de controlar seus movimentos desde 2017.

Navalny também afirma em seu blog que tentou falar com vários desses agentes, e que todas as tentativas fracassaram até topar com Kudriavtsev.

A Rússia nega reiteradamente que Navalny tenha sido envenenado em Tomsk e afirma que a substância tóxica do tipo Novitchok detectada pelos laboratórios ocidentais, após sua hospitalização na Alemanha, não estava presente em seu organismo quando foi atendido na Rússia.

O presidente Putin, que Navalny responsabiliza diretamente pela tentativa de assassinato, afirmou na quinta-feira passada que o opositor não foi envenenado pelos serviços de Inteligência e que, se fosse, já estaria morto.