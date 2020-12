Netanyahu recebe vacina contra Covid-19 e lança campanha de imunização em Israel

publicidade

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, recebeu neste sábado a vacina da Pfizer/BioNTech contra o coronavírus, dando início à campanha nacional de vacinação no país. O premiê, de 71 anos, foi vacinado no hospital Sheba, situado em Ramat Gan, perto de Tel Aviv, diante das câmeras de televisão que transmitiam ao vivo. "Pedi para ser vacinado primeiro, junto do ministro da Saúde, Yuli Edelstein, para dar o exemplo e os encorajar a serem vacinados", disse Netanyahu.

A segunda dose da vacina deverá ser administrada dentro de três semanas. O vice-presidente norte-americano, Mike Pence, foi vacinado ao vivo na sexta-feira, enquanto que o presidente eleito, Joe Biden, receberá a dose na segunda-feira

Mais de 370 mil pessoas testaram positivo para o coronavírus em Israel desde que houve o primeiro caso da doença em fevereiro. Pouco mais de 3.000 pessoas morreram, em um país com nove milhões de habitantes.

