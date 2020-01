NYT obtém vídeo indicando que avião ucraniano foi atingido por míssil

publicidade

O jornal The New York Times publicou um vídeo em que possivelmente mostra o avião ucraniano que caiu em Teerã sendo atingido por um míssil. As imagens, de acordo com o jornal, foram verificadas e são da área de Paraland, onde a aeronave parou de transmitir o sinal, antes de cair, na madrugada de quarta-feira. Todos os 176 ocupantes do voo morreram com a queda.

O avião havia decolado do aeroporto de Teerã próximo ao horário de ataque dos iranianos a bases norte-americanas no Iraque. O piloto ainda tentou retornar ao aeroporto, mas não obteve sucesso na manobra.

Nesta quinta, o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, afirmou que fontes de inteligência do país confirmaram a informação de que o avião havia sido derrubado pelo Irã – o que o país do Oriente Médio nega. As autoridades dos Estados Unidos têm um "alto nível de confiança" que os iranianos derrubaram o avião por engano, disse uma autoridade americana ao jornal. O funcionário disse que dois mísseis disparados de um sistema de defesa aérea iraniano, o SA-15, abateram o avião.

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, afirmou nesta quinta que “atualmente, existe um conjunto de informações de que o voo foi abatido por um míssil iraniano de superfície para ar”. “Isso pode ter sido não intencional. Estamos trabalhando em estreita colaboração com o Canadá e nossos parceiros internacionais e agora é preciso haver uma investigação completa e transparente”, defendeu.