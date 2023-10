Ofensiva do Hamas deixa mais de 800 mortos em Israel, segundo novo balanço oficial

publicidade

O número de mortos em Israel aumentou para mais de 800 devido à ofensiva surpresa do Hamas. Além disso ,cerca de 150 pessoas foram sequestradas pelo grupo palestino, anunciou o governo de Israel nesta segunda-feira, 9.

Mais de 2.600 pessoas ficaram feridas na ofensiva de sábado, de acordo com números atualizados publicados na conta do Facebook da assessoria de imprensa do governo israelense.

Brasileiros vítimas do ataque

O Ministério das Relações Exteriores do Brasil confirmou oficialmente, no domingo, que três brasileiros estão desaparecidos em Israel. O conflito entre o país e o grupo Hamas.

De acordo com o Itamaraty, o brasileiro identificado como ferido já recebeu alta do hospital e passa bem. Cerca de 14 mil brasileiros moram em Israel e 6 mil na Palestina. A maioria está fora das áreas afetadas pelos ataques.

